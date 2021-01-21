"Сбылась мечта": Жена Диброва призналась, что хотела увидеть битье тарелок

Полина Диброва рассказала о светском мероприятии в своем профиле в "Инстаграм"

Дончанка Полина Диброва, жена известного телеведущего Дмитрия Диброва, поделилась со своими подписчиками впечатлениями о светском празднике.

Мероприятие проходило в одном из московских ресторанов. Его организатором стала подруга семьи Дибровых. После завершения вечера Полина рассказала о том, как провела время, в своем блоге.

- Спасибо за чудесный праздник! Пусть все твои вечера будут яркими, вкусными и полны друзей, - обратилась блогер к организатору мероприятия.

А еще Полина сообщила, что сбылась ее мечта.

- Я, наконец, увидела, как бьют тарелки. До этого наблюдала это действие в "сторис", - рассказала Полина Диброва.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала о том, что Татьяна Котова, обладательница титула «Мисс Россия», рассказала о необычном напитке, который ей пришелся по душе. А также девушка объяснила подписчикам, чем полезен матча.

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