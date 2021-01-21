Дарья Карпина о переходе тренера "Ростова" в сборную РФ: "Почему бы и нет?"

Валерий и Дарья Карпины. Фото: Instagram/

Молодая супруга главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина обожает своего супруга. Дарья часто общается со своими подписчиками в Instagram и делится душевными семейными кадрами и своим мнением.

Во время недавнего эфира в соцсети жену наставника желто-синих спросили: станет ли ее муж тренером сборной России по футболу? Этот вопрос крайне беспокоит фанатов, ведь под руководством Валерия Карпина клуб смог добиться стабильно высоких результатов. Если тренер возглавит сборную, это многих обрадует, однако ростовскому клубу придется подыскивать другого наставника.

Блондинка честно ответила так, как думает.

- Вот не зарекаюсь, все может быть, - говорит Дария Карпина в Instagram. - Только не подумайте, что какие-то идут разговоры, что это какой-то инсайд. Нет, я просто говорю, что все может быть. Почему бы и нет?

Многих людей ее слова порадовали, ведь пока все останется по-старому.

Во время этого же видеоэфира блондинка ответила на самые разнообразные вопросы. Дарью Карпину спрашивали о бровях, поездках на Мальдивы, детях, футболистах и многом другом.

Совсем недавно выяснилось, что жена главного тренера ФК «Ростов» обладает уникальным талантом.

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