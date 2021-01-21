"Ух, как в Сибири": когда еще в Ростове были рекордные морозы

В Ростове-на-Дону всю неделю крепкие морозы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последние дни в Ростове-на-Дону - очень крепкие морозы. Погода стала поводом для диалогов в городских пабликах. Так, многие ростовчане пишут, что на Дону - аномальные морозы.

- Такого холода, по-моему, никогда не было, - написал ростовчанин Игорь Емельев в одном из городских пабликов.

- Ух, как в Сибири. Какие-то аномальные морозы, - поддержал онлайн-собеседника житель Ростова Павел Иванов.

В Ростове-на-Дону сейчас действительно крепкие морозы. Так, в четверг, 21 января столбик термометра показал минус 21 градус. Однако эти холода пусть и редкие, но не аномальные. Хотя мало кто из пользователей соцсетей лично наблюдал прошлые рекорды.

По данным ростовских синоптиков, самое холодное 21 января за всю историю метеонаблюдений было в 1950 году. Тогда столбик термометра показал отметку в минус 27 градусов.

А самое теплое 21 января зафиксировали в 1948 году. Тогда в Ростове днем было 13 градусов тепла.

Кстати, по прогнозам синоптиков, в Ростове потеплеет совсем скоро. Уже в пятницу, 21 января в городе обещают температуру днем +2.

В субботу, 23 января и в воскресенье, 24 января в донской столице днем - также плюс два.

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