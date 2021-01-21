«Она прекрасна»: художница-ростовчанка нарисовала Седокову

Ростовская художница написала портрет Анны Седаковой. Фото: официальный аккаунт Натальи Устименко в "Инстаграм"

Ростовская художница Наталья Устименко любит портретный жанр. При этом девушка часто рисует знаменитостей. Так, в списке ее работ - портреты Сергея Жукова, Моргенштерна, рэпера Басты и Гарика Мартиросяна.

А недавно Наталья Устименко написала маслом на холсте певицу Анну Седокову. На портрете певица представлена в образе женщины-вамп. На глазах – стильные очки, на обнаженной шее - необычное колье.

Под снимком своей работы художница написала пост о необычном вопросе знакомого:

- Он спросил: «Вы сказали, что рисунок позволяет нам общаться с собой, с той частью себя, о которой мы мало знаем. Как, по-вашему, если мы будем много рисовать и много узнавать о себе, то не станем ли мы со временем неинтересны себе? Ведь все неизвестное станет известным».

Девушка рассказала подписчикам и о том, как ответила:

- Человек — такое удивительное создание, с таким глубоким внутренним ресурсом, и с таким количеством неразгаданных тайн в душе, что вряд ли целой жизни хватит на то, чтобы разгадать все секреты собственного «я».

Отметим, что сам портрет понравился поклонникам творчества художницы. Так, один из подписчиков написал об Анне Седоковой: «Она прекрасна».

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