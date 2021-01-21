Ростовчане стали чаще оплачивать поездки в общественном транспорте картой

Поездки по системе безналичной оплаты популярны у ростовчан Фото: Ольга УМАРОВА

Ежедневно тысячи ростовчан пользуются услугами общественного транспорта. Пассажиры все чаще оплачивают поездки с помощью банковских карт и смартфонов с функцией бесконтактных платежей. Об этом сообщает пресс-служба Агентства развития платежных систем.

В течение двух месяцев специалисты следили за работой 105 рейсов, в числе которых пять трамвайных, 10 троллейбусных и 90 автобусных маршрутов.

Эксперты установили, что поездки оплачивают наличными только 20 процентов пассажиров - то есть каждый пятый. В среднем в 2020 году горожане ежемесячно пользовались общественным транспортом 13,2 миллиона раз, что на 28 процентов меньше, чем в 2019 году. Из-за пандемии коронавируса многие люди работали на «удаленке» из дома и почти не совершали поездок по городу.

- В этот раз на девяти маршрутах в разное время устанавливались автоматизированные датчики контроля пассажиропотока, - рассказывает заместитель генерального директора ООО «АРПС» Алексей Торицын. - Все данные были сопоставлены с данными транспортной платежной системы, что позволило получить более точную картину по пассажиропотоку по сравнению с привычными ручными методами.

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