Ростовские автоинспекторы помогли водителям грузовиков, попавшим в ДТП на заснеженной трассе

Из-за снегопада в Ростовской области ухудшилась ситуация на дорогах. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Из-за осадков в Ростовской области ухудшилась ситуация на дорогах. 20 января сразу нескольким водителям большегрузов понадобилась помощь на заснеженной трассе. Об этом рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Первый случай произошел в Красносулинском районе. Водитель большегруза «Ивеко» не справился с управлением и съехал с дороги. После этого автомобиль опрокинулся. На место прибыли инспекторы донского батальона ДПС № 2. Полицейские убедились в том, что автомобилист не пострадал. Они вызвали эвакуатор, с помощью которого большегруз вернули на проезжую часть. Водитель снова отправился в путь, поблагодарив инспекторов.

Похожая ситуация произошла на трассе Миллерово — Вешенская в Кашарском районе. Водитель «КамАЗа» также не справился с управлением, и в результате грузовик оказался в кювете. Попавшего в беду автомобилиста заметили местные инспекторы ДПС. В это время мимо проезжал грейдер — дорожная спецтехника. С его помощью удалось переместить транспорт из кювета на дорогу.

В тот же день в Веселовском районе еще один большегруз перекрыл выезд на трассу. Из-за гололеда автомобиль застрял возле АЗС и не мог добраться до проезжей части. Заметившие грузовик инспекторы с помощью троса и патрульного авто отбуксировали его на дорогу.

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