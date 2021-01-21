«Вроде и домой уже хочется...»: Дарья Карпина в купальнике на солнечном пляже заскучала по Ростову

Дарья Карпина сейчас отдыхает на Мальдивский островах. Фото: официальный аккаунт Дарьи Карпиной в "Инстаграме"

После новогодних праздников жена главного тренера ФК «Ростов» улетела отдыхать на Мальдивские острова. Там женщина много загорает, купается и читает. Также Дарья уже побывала на местной экскурсии и посмотрела на гигантских черепах.

А еще с собой на острова Дарья Карпина захватила произведение Дюма «Граф Монте-Кристо». Кстати, это произведение, по словам Дарьи, нравится и ее мужу. Валерий Карпин перечитывал эту книгу несколько раз.

Также Дарья Карпина радует своих подписчиков красивыми снимками в «Инстаграме». Так, накануне она выложила свое фото в купальнике на берегу океана. Под фотокарточкой Дарья призналась, что уже скучает по дому, даже не смотря на то, что отдых протекает идеально.

- Вроде и домой уже хочется... но тут так тепло, - поделилась Дарья Карпина своими ощущениями с подписчиками.

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И ей удалось это сделать на светском мероприятии (подробнее).

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