«Вроде и домой уже хочется...»: Дарья Карпина в купальнике на солнечном пляже заскучала по Ростову

Дарья Карпина сейчас отдыхает на Мальдивский островах. Фото: официальный аккаунт Дарьи Карпиной в "Инстаграме"
После новогодних праздников жена главного тренера ФК «Ростов» улетела отдыхать на Мальдивские острова. Там женщина много загорает, купается и читает. Также Дарья уже побывала на местной экскурсии и посмотрела на гигантских черепах.
А еще с собой на острова Дарья Карпина захватила произведение Дюма «Граф Монте-Кристо». Кстати, это произведение, по словам Дарьи, нравится и ее мужу. Валерий Карпин перечитывал эту книгу несколько раз.
Также Дарья Карпина радует своих подписчиков красивыми снимками в «Инстаграме». Так, накануне она выложила свое фото в купальнике на берегу океана. Под фотокарточкой Дарья призналась, что уже скучает по дому, даже не смотря на то, что отдых протекает идеально.
- Вроде и домой уже хочется... но тут так тепло, - поделилась Дарья Карпина своими ощущениями с подписчиками.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
"Сбылась мечта": Жена Диброва призналась, что хотела увидеть битье тарелок
И ей удалось это сделать на светском мероприятии (подробнее).
АЛЛО!
Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!