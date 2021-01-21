Отключение света в Ростове-на-Дону, 22 января 2021: без электричества останутся сотни человек

22 января в Ростове-на-Дону будут отключать свет Фото: Игорь БУЛАТОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону, 22 января 2021: в ближайшее время несколько домов в разных районах окажутся обесточенными. Об этом сообщили в АО «Донэнерго».

Все отключения связаны с плановыми работами.

КОНКРЕТНО:

В пятницу, 22 января, с 9 утра до 17.00 свет отключат по следующим адресам: ул. Мурлычева 53-69, 46-64; ул. Налбандяна 69-79, 60-70; ул. 14 линия 9-27, 18-34; ул. 12 линия 33-49, 38-56; ул. 10 линия 37-83, 40-88; ул. 8 линия 55-77, 56-80; ул. Ченцова 82-88.

В пятницу, 22 января, с 9 утра до 16.00 свет отключат по следующим адресам: пр. Коммунистический 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 40/1, 40/2, Красноармейская 91, 99-103.

В пятницу, 22 января, с 10 утра до 12 часов дня свет отключат по следующим адресам: ул. Амбулаторная 1-21, 4-8; пер. Котельный 1-5, 4-6; пер. Луганский 1-9, 2-8; ул. Портовая 35-53, 66а; ул. Скрябина 1-27, 4-3.

В пятницу, 22 января, с 9 утра до 13.00 дня свет отключат по следующим адресам:

ул. Богачева 35-39, 69А, 52-98; пер. Казачий 1-7, 2-6; ул. Кузнечная 102-122; ул. Магнитогорская 43-67, 135-137, 106-132; ул. Портовая 424-504; пер. Строительный 1-7, 2-6; ул. Судостроительная 45-49.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Телефоны горячих линий в Ростове-на-Дону: куда звонить, если нет света и воды

Бесплатные горячие линии: телефонные номера справочных Ростова-на-Дону (подробнее)

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!