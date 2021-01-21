Инспекторы пришли на помощь пассажирам автобуса, застрявшего на донской трассе в мороз

Инспектор останавливал попутные машины и пересаживал в них пассажиров автобуса Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

В Ростовской области пассажирский автобус, следовавший по маршруту Москва-Ставрополь, сломался на 828 километре трассы М-4 «Дон». Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

В лютый мороз, когда столбик термометра опустился до отметки минус 20 градусов, водители и около 40 пассажиров остались на ночной трассе без возможности обогрева. Люди вполне могли если не замерзнуть, то заполучить простуду и другие заболевания. К счастью, на помощь подоспели командир роты капитан полиции Михаил Соснов и инспекторы ДПС старшие лейтенанты полиции Евгений Цекалов и Виктор Брицын.

Сотрудники донского ГИБДД помогли пересадить большую часть людей в следовавший в попутном направлении рейсовый автобус. Остальных пассажиров отвезли на Аютинский пост, где людей сажали в проходившие мимо автомобили.

Сломанный автобус отвезли на специализированную стоянку. Поле завершения ремонта водители поблагодарили инспекторов за оказанную помощь.

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