Радио "КП": нужны ли платные медвытрезвители?

Официальные данные говорят о том, что пьяных на улицах в России стало меньше. Фото: Александр Жданов

Слушайте «Рикошет» сегодня в 17:03 в эфире Радио «Комсомольская правда» (89, 8FM).

Пьянство, как черта русского характера — миф или правда? Как пьют в других странах? И зачем нам платные медвытрезвители? По данным ВОЗ Россия по потреблению спиртного в год (в литрах чистого этилового спирта) на душу населения не входит даже в первую двадцатку. Самыми пьющими по этим данным являются Сейшельские острова, а далее идут Уганда, Чехия, Литва и Германия.

Официальные данные также говорят о том, что пьяных на улицах в России стало меньше. Так стоит ли «овчинка выделки»? Поговорим об этом с Сергеем Тютюнником в традиционном «Рикошете».

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