Грузовик протаранил патрульную машину на скользкой дороге в Ростовской области

В машину инспекторов ГИБДД врезался грузовик
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В четверг, 21 января на 1-ом километре автомобильной дороги Волгоград-Кишинев, неподалеку от Белой Калитвы произошла авария. Об этом сообщает УГИБДД по Ростовской области.
Водитель «КамАЗа» на скользкой трассе неправильно выбрал скорость движения и столкнулся с патрульной машиной, в которой находились автоинспекторы. Специалисты оценили ситуацию и пришли к выводу, что водитель грузовика не учел погодные условия и состояние дороги, поэтому не справился с управлением на скользкой трассе.
К счастью, во время аварии никто не пострадал.
Сейчас сотрудники регионального УГИБДД проводят проверку
Напомним, в другом районе Ростовской области автоинспекторы помогли пассажирам, сломавшегося на дороге автобуса. Во время сильного мороза люди оказались посреди трассы без источника обогрева.
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