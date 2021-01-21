Футболист «Ростова» Павел Мамаев показал, как восстанавливается после операции

Болельщики ждут возвращения Павла Мамаева на поле. Фото: Instagram Павел Мамаев

32-летний футболист «Ростова» Павел Мамаев продолжает восстанавливаться и проходит курс реабилитации после сложной операции. Врачи хирургическим путем восстановили спортсмену связки после разрыва ахиллова сухожилия.

Во время зимних сборов клуба спортсмен не может полноценно участвовать в тренировках. Судя по всему, футболист не забывает о спортивных упражнениях. Полузащитник с помощью электростимуляции поддерживает мышцы ног в форме. Некоторые эксперты называют эту процедуру эффективной, однако из-за противопоказаний и дискомфорта такие тренировки мало кому разрешены.

Павел Мамаев проходит кур реабилитации. Фото: Instagram Аланы Мамаевой

Болельщики «Ростова» обеспокоены состоянием спортсмена. На поле футболист выходил в последний раз в мачте против «Динамо» в конце ноября прошлого года. В сезоне 2020/2021 годов ему удалось забить два гола и выполнить результативную передачу.

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