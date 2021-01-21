В Ростовской области изменились правила оформления льготной парковки для инвалидов

За человеком может быть закреплено только одно транспортное средство Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь жителям Ростовской области с ограниченными возможностями для того, чтобы получить доступ к льготной парковке, необходимо внести сведения о транспортном средстве в федеральный реестр инвалидов. Об этом сообщает региональное правительство.

Сейчас получить разрешение могут инвалиды 1 или 2 группы, или перевозящие их люди. А инвалиды 3 группы, которые не могут самостоятельно передвигаться.

Внести данные об инвалидности люди могут тремя способами: через личный кабинет на портале госуслуг, через сайт федерального реестра инвалидов или в МФЦ. Заявители должны указать номер и марку машины, а также указать информацию о времени пользования парковкой. Эта информация появится в реестре примерно через 15 минут.

В правительстве отмечают, что за человеком одновременно может быть закреплена только одна машина. В то же время, один автомобиль может быть закреплен сразу за несколькими гражданами с ограниченными возможностями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону прекратили выдавать знак «Инвалид», позволяющий оставлять машины на спецместах на парковке

После нового года они полностью перестанут действовать (подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.