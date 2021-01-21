Мария Лиман среди зимы катается на снегоходе в одном белье

Ростовская красавица не обращает внимания на погоду. Фото: Instagram Мария Лиман

26-летняя звезда звезда Playboy Мария Лиман наслаждается зимними забавами. Эффектная брюнетка решила не изменять своим принципам и устроила покатушки на снегоходе в полуголом виде.

Мария Лиман радуется зиме. Фото: Instagram Мария Лиман

Судя по всему, девушке было совсем не холодно. На теле красотки нет никаких признаков того, что она замерзла. Возможно, не продрогнуть дончанке позволяет ее пылкий темперамент.

Многие подписчики отметили смелость девушки, ведь если на пляже или в доме такая одежда выглядит уместной, то в заснеженном поле все это, как минимум, странно. Раздеться до трусов - это личное желание Марии или прихоть ее мужчины - вопрос, который волнует многих, но пока остается без ответа.

«Где же ты штаны потеряла», «Отморозишь же красоту», «Кто-нибудь расскажите ей, что кататься можно и в штанах», «Маша, ты главное не заболей!», - высказывались подписчики в Instagram.

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