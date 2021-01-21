Радио "КП": есть ли у нас культура пития и нужны ли платные вытрезвители?

В эфире "Радио "КП"" говорили о том, нужны ли платные вытрезвители. ФОТО: Архив "КП"

Есть ли в России культура пития? Пьянство, как черта русского характера — миф или правда? Как пьют в других странах? И зачем нам платные медвытрезвители? Свое мнение высказал в эфире еженедельной передачи "Рикошет" журналист, публицист и писатель Сергей Тютюнник. По его словам, пьянство нельзя назвать русской особенностью. Есть страны, особенно это касается Европы, где пьют и побольше. По данным ВОЗ Россия по потреблению спиртного в год (в литрах чистого этилового спирта) на душу населения не входит даже в первую двадцатку. Подробности слушайте на сайте radiokp.ru прямо сейчас.

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