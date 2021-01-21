Транспортный коллапс образовался в донской столице

Дороги Ростова сковали заторы Фото: "КП" Архив

Дороги в донской столице оказались скованы заторами в конце рабочего дня.

Загруженность на дорогах уже составляет семь баллов и продолжает расти. Пробки уже образовались на проспекте Ворошиловском, улице Большой Садовой, проспекте Буденновском, улице Максима Горького, улице Пушкинской, проспекте Стачки, улице МОПРа.

Автомобили также стали намертво на улицах Зоологическая, Вавилова, Таганрогская, Дачная, Вавилова, Немировича-Данченко, Мечникова, Юфимцева и Нансена. Машины остановились и на проспекте Михаила Нагибина, в переулке Ольховском и на улицах Веры Пановой, Страны Советов, Троллейбусной. Небольшой затор образовался на улице Малиновского.

Максимальная скорость движения на этих улицах составляет от 3 до 10 километров в час.

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