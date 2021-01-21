Демонтаж основных элементов на мосту Малиновского завершат за две недели

В Ростове начали демонтаж старого моста на Малиновского. Фото: администрация Ростова

В донской столице за предстоящие две недели пообещали полностью демонтировать основные элементы моста на улице Малиновского. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что аварийный путепровод был закрыт еще 4 января, а сейчас рабочие уже занялись его разборкой. Стоит отметить, что одновременно с этим ведется строительство моста-дублера, который планируют сдать уже в этом году.

- Демонтаж всех строений должен завершиться в течение двух недель. После этого останутся опоры, на которых держится путепровод, - рассказал глава участка реконструкции моста Андрей Стучилин.

Он также отметил, что сваи будут убираться с помощью специального оборудования. Напомним, что движение пешеходов на мосту на Малиновского в Ростове начали координировать волонтеры.

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Водителям придется объезжать путепровод.

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