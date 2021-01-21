В Ростове на один день отменят троллейбус № 14

В донской столице приостановят движение троллейбуса № 14. Фото: администрация Ростова

В донской столице временно приостановят движение троллейбуса № 14, следующего по маршруту « Центральный рынок - площадь 2-й Пятилетки».

Ростовчане не смогут воспользоваться им в пятницу, 22 января с 9 до 14 часов. Ровно в два часа дня транспорт возобновит свою работу. Эти ограничения будут связаны с профилактическими работами на электрооборудовании. По информации «Ростовэнерго», подача электроэнергии по линии будет прекращена с 9:00 до 13:00 часов.

- Приносим извинения за временные неудобства, - извинились в городской администрации.

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