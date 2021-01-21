За мошенничество ответит по закону сотрудник донской фирмы

В донском регионе местный житель попался на мошенничестве Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области задержали подозреваемого в совершении мошенничества.

В шахтинский отдел полиции обратился руководитель одного из городских предприятий и сообщил, что с одним из работников заключили контракт на оказание ремонтных работ, но он их не выполнил.

Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель. Отрицать своей вины он не стал и признался, что получил деньги обманом, а затем потратил их по своему усмотрению. Общая сумма ущерба составила десять тысяч рублей.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Молодой ростовчанин попал в руки полиции за мошенничество.

Парень крупно обманул микрофинансовую организацию.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!