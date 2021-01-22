В донской столице вычистили более 45 тысяч тонн снега

В Ростове вывезли более 45 тысяч тонн снега. Фото: администрация Ростова

В донской столице проверили, как идут работы по расчистке снега. Были также осмотрены площадки складирования снега.

За все время было вывезено более 45 тысяч тонн снега. Это в девять раз больше аналогичного периода в 2020 году. Но работы по расчистке еще не окончены, они продолжают вестись. Изо дня в день расчистку ведут более 350 единиц техники: 125 единиц КДМ, 120 единиц самосвалов, 30 единиц фронтальных погрузчиков, 13 грейдеров, 5 снегопогрузчиков, средств малой механизации для очистки тротуаров и другой техники, а также более 600 уборщиков территории и 2500 дворников УК и ТСЖ.

- Дорожные сети расчищаются вовремя, согласно сроков, установленных регламентом, однако, из-за неправильно припаркованных автомобилей проводить качественно работы невозможно, поэтому основные мероприятия проводятся в ночное время с участием представителей ГИБДД, - отметил исполняющий обязанности директора департамента ЖКХ и энергетики Роман Морозов.

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Каждый день на улицах работают 200 снегоуборочных машин.

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