В донской столице местный житель решил продемонстрировать свою храбрость

В Ростове местный житель вышел на неокрепший лед. Фото: соцсети - "Ростов Главный"

В донской столице водитель шедшего по реке ледокола запечатлел очередного ростовского экстремала.

Мужчина вышел на неокрепший лед реки Дон и добрался по нему почти до середины водоема. Случай произошел вблизи Западного железнодорожного моста. Местный житель, как ни в чем не бывало прогуливался по еле замерзшей реке и каждую минуту рисковал провалиться под лед и вряд ли бы ему кто успел в этом случае оперативно помочь, так как до него еще нужно было добраться. Похоже, мужчине казалось, что таким образом он демонстрирует свою храбрость, но способ для этого он выбрал весьма сомнительный.

Видеозапись, сделанная водителем судна, была опубликована в одном из городских пабликов соцсети. Но мнения пользователей по поводу ее сюжета разошлись. Некоторые посчитали, что это жутко опасно, другие же заверили, что ничего страшного в этом нет. Но самая меткая и, наверное, самая правильная фраза прозвучала из уст самого автора поста.

- Если планируете жить долго и счастливо, то лучше так не делать, - написал горожанин.

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