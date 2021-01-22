«Кредиты с господдержкой стали основным драйвером ипотечных продаж»: на Дону ВТБ выдал 5,7 млрд рублей по льготной ипотеке

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Несмотря на то, что минувший год был непростым из-за пандемии коронавируса, население активно покупало жилье, использую ипотеку. Так, ВТБ предоставил жителям Ростовской области 3 тысячи льготных кредитов в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» на сумму 5,7 млрд рублей.

А В целом по стране клиенты ВТБ оформили свыше 64 тысяч льготных кредитов в рамках госпрограммы на сумму более 200 млрд рублей. В общем объеме ипотечных выдач банка ее доля превышает 20%.

- Кредиты с господдержкой стали основным драйвером ипотечных продаж – к началу нового года российские банки выдали по ним более 1 трлн рублей. В ВТБ программа занимает свыше 20% от общего объема сделок, значительная часть кредитов на новостройки оформляется именно под 6,1%. Мы уверены, что льготная ипотека останется драйвером роста рынка в период ее действия в этом году. Как один из ведущих участников госпрограммы мы готовы в полном объеме удовлетворить спрос наших клиентов на получение кредитов по сниженной ставке для решения их жилищного вопроса. Это – наша стратегическая задача, – сообщил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.

Отметим, что условия получения кредита от ВТБ по программе «Ипотека с господдержкой» очень лояльны.

Так, размер первоначального взноса должен составлять от 15% от стоимости приобретаемого объекта.

Оформить кредит по льготной ставке 6,1% годовых могут клиенты банка, покупающие квартиры в новостройках.

Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 12 млн рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей – для остальных регионов страны. Максимальный срок кредита – до 30 лет.