Бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина похвасталась кулинарным талантом

Оксана Воеводина часто делится фотографиями. Фото: Instagram Оксаны Воеводиной

Бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина продолжает удивлять многочисленными талантами. В своем Instagram девушка показала способности к готовке.

Дончанка поделилась фирменным рецептом торта «Наполеон». Десерт Оксана Воеводина приготовила на юбилей своей мамы, которая, судя по всему, решила отметить праздник с дочерью. К слову, родители знаменитой модели - родом из Таганрога. Детство и юность девушки прошли в городе Чехова.

Красавица испекла торт для мамы. Фото: Instagram Оксаны Воеводиной

Оксана Воеводина готовила по классическому рецепту, но с добавлением ягод между слоями торта. Готовку девушка засняла на видео и выложила в соцсети. Подписчики восхитились способностями бывшей жены экс-короля Малайзии, ведь приготовить этот торт получается не у всех.

«Бывший муж многое потерял», «И красивая, и хозяйственная», «Какая же умница», «Супер», «Буду так готовить теперь всегда», - высказывались поклонники.

Напомним, Оксана Воеводина после развода осталась с сыном. Ей и ребенку угрожали расправой из-за алиментов экс-короля Малайзии.

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