«Как же ребенок любит маму»: Виктория Лопырева показала милое фото с Марком Лео

Виктория Лопырева с сыном Марком Лео. Фото: Instagram Виктория Лопырева

37-летняя Виктория Лопырева ведет активную жизнь. Знаменитая блондинка сразу после новогодних каникул приступила к работе.

Модель принимала участие в съемках в Америке, запускала конкурсы в соцсетях, проводила встречи и прочее. Несмотря на напряженный график, донская красавица не забывает и о семье. В поездки Виктория Лопырева иногда берет своего малыша. Ребенку пока не исполнилось двух лет, поэтому разлуки с мамой ему даются непросто.

В своем профиле в Instagram красавица поделилась совместной фотографией с сыном. Мальчик крепко обнимет маму.

«Маленький принц, видно, тоже соскучился по мамуле», «Вот что значит любовь мамы», «Как же ребенок любит маму», «Сердце сжимается. Малыши наше все», «Так мало фото с ребенком», «Долгожданная встреча», - делились мнением люди.

Напомним, минувшие новогодние каникулы Виктория Лопырева с мужем и сыном встретили в Эмиратах. Семья выглядела особенно счастливой после долгой разлуки, вызванной работой Игоря Булатова в Коми.

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