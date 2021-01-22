В Ростове-на-Дону городская электричка меняет маршрут

Городская электричка поменяла свой маршрут Фото: Иван Макеев

Городская электричка Ростова-на-Дону с 25 января меняет свой маршрут, об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области, ссылаясь на информацию от СКЖД.

Электричка по-прежнему будет отправляться в 05:53 с пригородного железнодорожного вокзала. Состав сделает остановку на станциях и платформах Ростов-Берег, Гниловская, Первомайская, Левенцовка, Сады. Изменение маршрута заключается в том, что затем электричка зайдет на станцию Хапры, где предусмотрена стоянка с 06:36 до 06:52.

- Далее поезд отправится по маршруту через Ростов-Западный, о.п. 1337 км и Темерник. Прибывать на главный железнодорожный вокзал состав будет в 07:18, - отметили в ведомстве.

Напомним, что с 11 января на кольцевой маршрут уже вышли две дополнительные городские электрички. Утренняя отправляется в рейс с вокзала Ростов-Главный в 07:50 и возвращается на этот же вокзал в 08:53. Вечерняя отправляется с пригородного железнодорожного вокзала в 17:50 и завершает рейс на этом же вокзале в 18:54. А с 14 января назначен состав, который отправляется в путь по кольцевому маршруту в 05:53.

В правительстве региона подчеркнули, что востребованность городской электрички выросла после того, как был закрыт мост на Малиновского.

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