На новую уловку мошенников с оформлением кредита попалась доверчивая жительница Ростовской области

Телефонный мошенник оформил кредит на дончанку и украл деньги Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Телефонные мошенники не стоят на месте и придумывают все новые схемы обмана, чтобы нажиться на доверчивости людей. Одна из жительниц Ростовской области задолжала банку 300 тысяч рублей после звонка афериста. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Аферист позвонил женщине и соврал, сказав, что является сотрудником службы безопасности банка. Он предложили ей провести несколько операций с помощью ее телефона, чтобы якобы защитить банковский счет от мошенников. Женщина согласилась и сообщила незнакомцу данные карты. После этого звонивший привязал номер карты к своему мобильному телефону, вошел в приложение и в течение нескольких минут оформил кредит. Все деньги он перевел на подконтрольный ему банковский счет.

Владелица карты позже поняла, что с ее счета украли 300 тысяч рублей. Полицейским пострадавшая рассказала, что она не оформляла кредит.

В ГУ МВД возбудили уголовное дело по статье «Кража». Полицейские делают все возможное, чтобы установить личность звонившего и задержать его.

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