Дончанка пойдет под суд за аферу с материнским капиталом

Все деньги женщина потратила по своему усмотрению. Фото: Архив КП

Жительница Волгодонска придумала хитрый план, который помог бы ей разбогатеть на несколько сот тысяч рублей. Женщина провернула аферу с материнским капиталом, считают следователи. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следователи выяснили, что дончанка действовала, сговорившись с несколькими сообщниками. Она предоставила в городское отделение Пенсионного фонда недостоверную информацию. Согласно ее бумагам, молодая мать якобы вступила в кооператив ради строительства частного дома. После этого женщина получила от государства 433 тысячи рублей. Все деньги подозреваемая потратила по своему усмотрению.

В областной прокуратуре отметили, что женщину подозревают в мошенничестве. Все материалы дела переданы в суд для рассмотрения.

В случае, если вина подозреваемой будет доказана, то молодая мать может быть осуждена на срок до шести лет.

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