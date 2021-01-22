Центнер цветных металлов пытался провезти водитель через границу в Ростовской области

Груз был спрятан в обшивке машины. Фото: пресс-служба ЮТУ

В Ростовской области на автомобильном пункте пропуска «Новошахтинск», расположенном на границе России и луганского региона, таможенники нашли спрятанный в автомобиле лом цветных металлов. Нелегальный груз весом около 100 килограммов обнаружили у водителя «Фольксвагена» во время досмотра. Он был не задекларирован, водитель спрятал его под обшивкой машины.

Поняв, что скрыть груз от таможенного контроля не получилось, водитель сходу сообщил специалистам, что нашел металл во время рыбалки на Луганщине.

- В отношении гражданина Украины возбуждено дело об административном правонарушении за сокрытие товаров от таможенного контроля, - сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" сообщала о том, что два мешка сувениров нашли таможенники в вентиляции автобуса. Водитель пытался нелегально вывезти товар из Ростовской области в соседнее государство. Сотрудники таможни увидели груз во время просмотра рентгеновского снимка транспортного средства.

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