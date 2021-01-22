На Дону фермер «обхитрил» чиновников на 300 тысяч рублей

Фермеру выделили субсидию в размере более 300 тысяч рублей. Фото: Архив КП

Глава фермерского хозяйства в Дубовском районе (Ростовская область) оказался фигурантом уголовного дела после получения субсидии. Мужчину подозревают в хищении бюджетных средств. Об этом сообщает прокуратура Ростовской области.

Следователи выяснили, что мужчина подавал в региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия документы с ложной информацией о работе. В течение нескольких месяцев дончанин якобы продавал овечью шерсть. Согласно документам, на этих продажах мужчина заработал 400 тысяч рублей.

После этого фермеру выделили субсидию в размере более 300 тысяч рублей. Сотрудники прокуратуры считают, что деньги получены незаконно.

Напомним, на Дону фермеры устроили перестрелку из-за земли. Две семьи встретились в безлюдном месте и открыли друг по другу огонь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону бизнес-леди вывезла пятерых собак умирать в поле на морозе

А потом хвасталась своим поступком в мессенджере (подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.