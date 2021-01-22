На Дону выросло число кибер-преступлений

Статистику привел глава регионального МВД. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

По итогам 2020 года в Ростовской области наблюдается рост числа кибер-преступлений. Об этом рассказали в региональном МВД. Исходя из отчетов правоохранителей, вместе с тем наблюдается и положительная динамика: уменьшилось число некоторых тяжких преступлений.

По словам начальника областного главка генерала-лейтенанта полиции Олега Агаркова, один из главных показателей работы за последний год - это улучшение результативности по раскрытию убийств, изнасилований и разбойных нападений. Кроме того, снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах, на улицах. Также в 2020 году меньше несовершеннолетних жителей региона попадали на карандаш полиции.

Всего же, по словам главы регионального управления МВД, за год на Дону было раскрыто более 27 тысяч преступлений. По словам Агаркова, 5,5 тысячи нарушений закона относятся к обороту запрещенных веществ.

- 1209 случаев - крупный размер, 58 - особо крупный. Из незаконного оборота изъято более 270 килограммов наркотических средств и сильнодействующих веществ, - добавил глава донского МВД.

Между тем, по данным правовой статистики за прошлый год, Ростовская область стала шестой по числу преступлений среди всех регионов России. Всего в регионе с января по ноябрь зафиксировали почти 57 тысяч нарушений закона, среди которых более 11 тысяч относятся к тяжким. Согласно статистике, в донском регионе нераскрытыми остались 5633 тяжких преступлений.

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