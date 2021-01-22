Пенсионерка из Таганрога получила жилье после жалобы в прокуратуру

Суд вынес решение о предоставлении жилья пенсионерке. Фото: Архив КП

В Таганроге 79-летняя пенсионерка пожаловалась в надзорное ведомство на нарушения ее прав мэрией. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Пожилая женщина несколько лет назад попала в трудную жизненную ситуацию, ей понадобилось жилье. Пенсионерка встала на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении муниципального маневренного фонда еще в сентябре 2018 года. Но за это время в жилье горожанка так и не вселилась. Жительнице Таганрога приходилось самостоятельно решать вопрос, что для пенсионерки со скромным ежемесячным доходом оказалось крайне сложным.

Когда ситуация стала критической, пенсионерка обратилась к прокурорам. Городская прокуратура подала иск в суд. Суд, в свою очередь, обязал обеспечить заявительницу жилплощадью. Сейчас проблема женщины решена. Пенсионерку вселили в муниципальную квартиру.

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