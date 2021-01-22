Как заразился ковидом, рассказал глава донского Минздрава

Юрий Кобзев объяснил, почему не может сделать прививку от ковида. Фото: официальная страница Юрия Кобзева в социальных сетях.

Глава донского Министерства здравоохранения сообщил, что не может привиться от коронавируса. По словам Юрия Кобзева, некоторое время назад от переболел ковидом.

— Я бы сделал ее (прививку — прим.ред.), если бы рядом со мной в транспорте не оказалась женщина, которая не соблюдала мер безопасности. Она имела все признаки заболевания, но не пользовалась маской, — поделился Юрий Кобзев.

Он пояснил, что после этой поездки переболел коронавирусом. Сейчас у него пока есть противопоказания для вакцинации.

Ранее Юрий Кобзев рассказал, кому запрещено делать прививку от ковида. Вакцинироваться нельзя беременным и детям до 18 лет. От процедуры стоит отказаться в период респираторного заболевания и обострения хронических болезней. Среди противопоказаний — гиперчувствительность к компонентам препарата. Если когда-то человек тяжело переносил прививки, ему стоит отказаться от вакцинации.

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