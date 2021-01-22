Модель Playboy Мария Лиман предсказала завершение пандемии

Звезда мужского журнала Playboy Мария Лиман. Фото: Instagram Мария Лиман

26-летняя звезда мужского журнала Playboy Мария Лиман решила поделиться наболевшим. Яркая брюнетка высказала свое мнение о пандемии коронавируса. Больше всего на свете красавицу волнует вопрос снятия ограничений, затрудняющих путешествия по миру.

Девушка назвала происходящее сейчас «сумасшествием». Модель проанализировала ситуацию и сделала выводы о сроках окончания пандемии.

- Когда все страны откроют границы? Когда уже можно будет официально гулять и веселиться, - размышляет Мария Лиман в Instagram. - Я думаю, к 1 июня мы вернемся к своему прежнему ритму и как заживем!

В ответ подписчики посоветовали красотке задуматься о вакцинации. По мнению комментаторов, ездить по миру без этой прививки будет небезопасно.

Впрочем, многие подписчики-мужчины на размышления девушки не обратили внимания. Они принялись осыпать Марию Лиман комплиментами и активно приглашать в совместные заграничные поездки.

Судя по всему, девушка не боится болезней и обладает отличным иммунитетом. Ростовчанка недавно показала, как катается на снегоходе полуголой.

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