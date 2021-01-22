Тела матери и ребенка выбросили в колодец: стали известны подробности убийства в Ростовской области

Подозреваемым в убийстве грозит 20 лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из хуторов Усть-Донецкого района Ростовской области обнаружили тела 27-летней женщины и ее пятилетнего ребенка. Мама и сын пропали еще пять лет назад.

Как рассказали в областном Следственном комитете, женщина с ребенком переехала в Ростовскую область из Старополья в 2015 году.

По данным источника «Комсомольской правды – Ростов» в правоохранительных органах региона, уже на Дону Нина (имя изменено – прим. ред.) познакомилась с мужчиной и стала жить у него.

А потом мать и ребенок просто пропали.

Источник издания пояснил, что у ребенка было тяжелое заболевание, а потому ему был нужен постоянный контроль со стороны врачей. Мальчик даже стоял на учете в одной из ставропольских больниц. И именно медики первыми забили тревогу.

Учитывая обстоятельства их исчезновения, одной из основных у следователей стала версия о том, что они могли стать жертвой преступления. В итоге самые страшные опасения подтвердились.

- Следствием установлены лица, причастные к убийству. Ими оказались 29-летний житель Тарасовского района Ростовской области и 25-летний житель Усть-Донецкого района, отбывающий в настоящее время наказание за преступление против собственности, - сообщили в региональном Следственном комитете.

По версии следователей, убийство произошло в феврале 2015 года. После расправы злоумышленники выбросили тела в колодец. Сейчас следователи, криминалисты следственного управления и сотрудники полиции осматривают место захоронения тел потерпевших.

Мотив и обстоятельства преступления будут установлены во время расследования уголовного дела. Если суд признает вину подозреваемых, им грозит 20 лет тюрьмы.

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