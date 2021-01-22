До восьми градусов тепла ожидается в выходные в Ростовской области

Выходные будут теплыми и дождливыми. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики прогнозируют в Ростовской области теплые выходные. По данным сервиса «РП-5», 23 января утром температура составит плюс пять — плюс шесть градусов. Днем потеплеет до плюс восьми.

В ночь с 23 на 24 января столбик термометра будет показывать плюс пять градусов. В течение дня ожидается до плюс шести — плюс семи градусов.

В ростовском Гидрометцентре сообщили, что в выходные по Ростовской области пройдет дождь. Ночью и утром донской регион может накрыть туман.

Ранее мы писали, с чем связаны температурные перепады в Ростовской области. Антициклон, который принес тепло, начал постепенно смещаться на северо-восток. Вместо него в области начался заток теплого воздуха с Атлантики.

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