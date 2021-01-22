Счет на миллионы: В общественном транспорте Ростова-на-Дону снизился пассажиропоток

Власти обследовали 105 маршрутов общественного транспорта.
Фото: Ольга ГОПАЛО
В Ростове-на-Дону пассажиропоток в общественном транспорте снизился на 5,2 миллиона человек. Об этом сообщили на заседании комиссии думы по транспортному обслуживанию.
Власти обследовали 105 маршрутов — 90 автобусных, 10 троллейбусных и пять трамвайных. Выяснилось, что в 2020 году этот транспорт перевез 13,2 миллиона человек. Годом ранее, в 2019, насчитывалось 18,4 миллиона пассажиров.
Муниципальные автобусы перевезли за прошлый год чуть более пяти миллионов ростовчан. Транспортом коммерческих автопредприятий воспользовались почти семь миллионов человек. Число пассажиров электротранспорта практически не изменилось и составило 1,1 миллиона человек.
Напомним, городской департамент транспорта предложил изменить схему движения автобуса № 81. Раннее "Комсомольская правда-Ростов" уже сообщала, как будет выглядеть обновленная схема движения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ростовские власти предложили изменить схему движения автобуса № 81
Инициативу выставили на публичное голосование. (Подробности)