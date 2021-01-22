Медики ЦГБ арендуют легковой транспорт для передвижения по городу

Медики ЦГБ получат легковые автомобили с водителями Фото: "КП" Архив

В донской столице у медиков Центральной городской больницы имени Семашко появятся легковые автомобили с водителями для перемещения по городу. Соответствующая закупка была опубликована на сайте госзакупок. На эти нужды планируется потратить более 7,5 миллионов рублей.

Больница планирует арендовать десяток автомобилей, которые были произведены не ранее 2016 года. Согласно документации, каждая машина должна быть оборудована кондиционером. В тексте также говорится, что машины больнице необходимы для того, чтобы выполнять вызовов участковых врачей, узких специалистов (хирург, кардиолог и других), экстренных вызовов. Машины должны будут предоставляться все семь дней в неделю: с 08:00 до 22:00 в рабочие дни и с 08:00 до 18:00 - в выходные.

Всего, по договору, время аренды составит более 30,11 тысячи часов. Стоит отметить, что автомобили всегда должны быть заправлены топливом.

Заявки на участие в тендере принимаются до 29 января.

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Деньги на их питание будут выделены из регионального бюджета.

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