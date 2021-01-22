Порядка четырех миллионов из бюджета похитил директор донской строительной фирмы

В донском регионе директора строительной фирмы заподозрили в крупном мошенничестве Фото: "КП" Архив

Директора одной из донских строительных фирм заподозрили в крупном мошенничестве.

В межрайонный отдел Управления экономической безопасности и противодействия коррупции поступило заявление о том, что выявлен факт крупного мошенничества. Стражи порядка начали проверку полученных данных. Им удалось выяснить, что директор одной из строительных фирм заключил муниципальный контракт с администрацией Каменского района по благоустройству общественных мест. Согласно обнаруженной документации, компания должна была обустроить ландшафтную архитектуру и построить водоем.

Но свои обязательства директор выполнил не в полной мере. Он внес завышенные сведения выполненных работ в акт приема. Они совершенно не соответствовали установленному техническому заданию. Таким образом он похитил бюджетные средства, в размере около четырех миллионов рублей.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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