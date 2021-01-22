Фотовыставка к дню рождения Владимира Высоцкого пройдет в Ростове

В донской столице пройдет выставка, посвященная Высоцкому. Фото: администрация Ростова

В донской столице открылась фотовыставка, посвященная 83-й годовщине со дня рождения поэта, певца и актера Владимира Высоцкого. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ее открытие состоялось в пятницу, 22 января, ровно в 18:00 в городском Доме творчества на улице Темерницкой. На вернисаже выставлены различные снимки, которые рассказывают о жизни и творчестве великого творца.

- На выставке будут представлены около 300 фотографий из жизни артиста, а также оригинальные кадры из студии звукозаписи в Канаде, - говорится в тексте сообщения.

На выставку можно будет попасть до 15 февраля, вход будет совершенно свободным.

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Будут представлены как старые, так и современные работы.

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