"Золотой" рис начали продавать в одной из городских сетей магазинов

Неоправданно дорогой рис предлагают купить ростовчанам. Фото: соцсети - "Это Ростов"

В одном из ростовских магазинов местные жители заметили неоправданно дорогой рис.

Покупатель хотел приобрести пачку крупы весом 500 граммов. Но стоимость, обозначенная на ценнике сразу отбила у него охоту лакомиться рисом. За пачку просили 5 184 рубля. Ростовчанин сфотографировал ценник, а затем опубликовал снимок в одном из городских аккаунтов соцсети.

- Тем временем рис немного подорожал, - написал автор поста.

Пользователей такая цена скорее развеселила, чем возмутила. Многие поняли, что стоящая впереди "пятерка" была просто опечаткой, но не упустили шанса подшутить над этим.

«Нищета, не можете себе позволить рис по 5,2 тысячи рублей, позорище», «А потом сделают скидку 90% и будут продавать по 500», - высказали свое мнение подписчики сообщества.

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