В зоопарке навеки подружились верблюд и гуанако

В ростовском зоопарке подружились верблюд и гуанако. Фото: ростовский зоопарк

В ростовском зоопарке двугорбый верблюд Веня и самец гуанако Лорд нашли друг друга.

Сейчас животные просто не разлей вода. Об этом рассказали в пресс-службе ростовского-на-Дону зоосада. Самцы проводят вместе очень много времени. Они вместе бегают по общему вольеру и отлично ладят во время совместных игр.

- Дружба двугорбого верблюда и гуанако началась еще в прошлом году. Самцы быстро нашли общий язык, - говорится в сообщении.

Увидеть неразлучных друзей можно в уличном вольере рядом со смотровой площадкой.

Стоит отметить, что это далеко не единственный случай, когда в зоопарке начинают дружить животные разных видов.

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