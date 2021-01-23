В зоопарке навеки подружились верблюд и гуанако

В ростовском зоопарке подружились верблюд и гуанако. Фото: ростовский зоопарк
В ростовском зоопарке двугорбый верблюд Веня и самец гуанако Лорд нашли друг друга.
Сейчас животные просто не разлей вода. Об этом рассказали в пресс-службе ростовского-на-Дону зоосада. Самцы проводят вместе очень много времени. Они вместе бегают по общему вольеру и отлично ладят во время совместных игр.
- Дружба двугорбого верблюда и гуанако началась еще в прошлом году. Самцы быстро нашли общий язык, - говорится в сообщении.
Увидеть неразлучных друзей можно в уличном вольере рядом со смотровой площадкой.
Стоит отметить, что это далеко не единственный случай, когда в зоопарке начинают дружить животные разных видов.
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