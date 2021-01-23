Уборка снега в Ростове не прошла гладко: прокуратура выявила минимум пять нарушений

В Ростове прокуратура нашла нарушения при уборке снега Фото: Иван МАКЕЕВ

В донской столице прокуратура выявила нарушения, допущенные коммунальщиками при уборке снега.

Напомним, что после выпадения обильных осадков, которое произошло 17-18 января, на дороги города выехала снегоуборочная техника. Но расчистка снега не прошла гладко, прокуратура за весь период ведения работ выявила не менее пяти нарушений. А именно, были выявлены факты:

- ненадлежащей организации работы общественного транспорта;

- несвоевременной уборки и вывоза снега с улиц и придомовых территорий;

- складирования снега рядом с остановками и пешеходными переходами, что противоречит законодательства;

- работы не контролировались властями и подведомственными им учреждениями, что также противоречит нормативно-правовому регулированию в данной сфере.

Для устранения всех перечисленных нарушений вынесли более 70 представлений и объявили свыше 45 предостережений. Кроме того, решается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях. Представление получил и глава администрации Алексей Логвиненко.

- Материалы проверок направлены в ГИБДД УМВД России по г. Ростову-на-Дону для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответтвенности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ. Устранение нарушений закона прокуратурой поставлено на контроль, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

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