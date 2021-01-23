По неизвестной причине в Ростове перекрыли главную прогулочную улицу

В Ростове перекрыли улицу Пушкинскую. Фото: соцсети - "Ростов Главный"

В Ростове по неизвестным пока причинам оказалась перекрыта главная прогулочная улица города.

На улице Пушкинской сделали недоступным участок рядом с Публичной библиотекой. Ограждения были выставлены еще ранним утром. Удивляет лишь то, что правоохранителей вблизи закрытого пространства пока не наблюдается.

На снимках, которые были опубликованы в одном из городских пабликов соцсети за ограждение виднеются только коммунальщики в ярких специализированных жилетах, активно расчищающие снег. Местные жители предположили, что, возможно на этом месте планируется проведение какого-либо мероприятия, но истинная причина перекрытия центральной улицы пока остается неизвестной.

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Ограничения будут действовать до 30 января.

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