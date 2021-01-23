Коронавирус унес жизни еще 29 жителей Ростовской области

В регионе от коронавируса скончались еще 29 человек Фото: "КП" Архив

В Ростовской области все больше и больше местных жителей становятся жертвами новой коронавирусной инфекции.

Только сейчас в местных госпиталях в тяжелом состоянии находятся 255 человек, все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки врачи не смогли спасти жизни еще 29 тяжелобольных. Такие данные предоставил Роспотребнадзор после того, как были проведены все патолого-анатомические вскрытия.

- Новыми жертвами коронавируса стали 15 женщин, 43, 65, 67, 74, две по 75 лет, 77, две по 80 лет, три по 82 года, две по 84 года, 90 лет, и 14 мужчин – 51, 54, 57, 61, 65, два по 67 лет, 69, 73, два по 74 года, 80, 81, 94 лет, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Стоит отметить, что все, кто скончался имели хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, количество летальных исходов от COVID-19 в Ростовской области увеличилось до 2 477 человек.

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