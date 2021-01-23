Ростовчанка Татьяна Котова поделилась с подписчиками новым эротическим снимком

Татьяна Котова порадовала подписчиков эффектным снимком. Фото: аккаунт Татьяна Котовой в Инстаграм

Ростовчанка Татьяна Котова порадовала своих подписчиков новым горячим снимком.

Бывшая солистка некогда популярной группы "ВИА Гра" в своем аккаунте соцсети опубликовала снимок, который сразил фоловеров. Девушка выложила фото в сторис, на нем она запечатлена в одной лишь легкой кофте, сидящей на бортике бассейна. Одежда звезды изрядно промокла и можно было достаточно хорошо разглядеть все ее прелести.

Грудь девушка прикрыла белыми наклейками в виде крестиков. Ноги девушки были скрещены, но в целом поза была достаточно раскрепощенной. Фото, наверняка, набрало огромное количество просмотров и остается лишь догадываться, сколько на нее человек отреагировали и написали Татьяне в Директ.

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