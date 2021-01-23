Новых заболевших коронавирусом обнаружили в 49 городах и районах региона

Зараженных коронавирусом нашли в 49 городах и районах региона Фото: "КП" Архив

Количество зараженных новой коронавирусной инфекцией продолжает расти в донском регионе. Каждый день насчитывается около 400 новых случаев заболевания. Только за минувшие сутки опасный вирус подхватили жители 49 городов и районов Ростовской области.

Наибольшее число инфицированных по-прежнему насчитывается в Ростове-на-Дону. Здесь вирусом оказались заражены 152 человека. Еще 13 местных жителей заболели в Таганроге. По десятку человек подхватили вирус в Неклиновском и Сальском районах. По девять инфицированных обнаружили в Батайске, Новочеркасске, Шахтах и Миллеровском районе. По восемь заболевших нашли в Азовском и Песчанокопском районах. В Волгодонске, Гуково, Новошахтинске, а также в Красносулинском и Мясниковском районах выявили по семь зараженных. А в Аксайском, Веселовском, Зерноградском, Матвеево-Курганском районах и в Каменске-Шахтинском - по шесть.

По пять ковидников нашли в Азове, Донецке, Зверево и Семикаракорском районе. А еще по четыре - в Белокалитвинском, Боковском, Волгодонском, Кашарском, Пролетарском и Тацинском районах. По три человека заразились в Багаевском, Егорлыкском, Заветинском, Константиновском, Милютинском, Орловском, Тарасовском, Цимлянском, Чертковском и Шолоховском районах. И по два больных коронавирусом дончанина обнаружили в Дубовском, Каменском, Обливском и Усть-Донецком.

- Зараженные обнаружились и в Верхнедонском (1), Зимовниковском (1), Кагальницком (1), Морозовском (1), Родионово-Несветайском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

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