Ростовчанка лишилась почти 100 тысяч рублей после звонка лжесторудника банка

В Ростове очередной телефонный мошенник обманул местную жительницу на 100 тысяч рублей Фото: "КП" Архив

В донской столице разыскивают очередного телефонного мошенника, лишившего денег доверчивую ростовчанку.

В городской отдел полиции обратилась местная жительница и сообщила, что ей на телефон поступил звонок с неизвестного номера. Мужчина на том конце провода сообщил, что он является сотрудником одного из банков и сообщил, что в данный момент по ее карте проводятся сомнительные операции. Для того, чтобы их остановить, он предложил ростовчанке сообщить ему все данные карты, девушка повелась на уловки мошенника и выдала ему всю необходимую информацию. Как только это произошло, с ее счета тут же списалось около 100 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Девушка повелась на уловки мошенника.

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