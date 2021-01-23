Ростовчан предостерегли от возможного падения сосулек на голову

В Ростове местных жителей предостерегли от сосулек Фото: Василий Вахрин

В донской столице местных жителей предупредили о возможном падении сосулек. Предостережение опубликовали на сайте городского управления ГО и ЧС.

Горожан попросили не рисковать своей жизнью и здоровьем и воздержаться от хождения под по тротуарам и дорожкам, которые пролегают вблизи стен зданий, на которых расположены балконы. Но стоит отметить, что сосульки могут падать не только с балконов домов, но и с крыш, поэтому стоит быть особенно аккуратными. Опасными могут быть, как сосульки, так и небольшие скопления снега, которые тоже могут свалиться на голову.

Самые опасные участки уже огорожены заботливыми коммунальщиками. Такие места лучше обходить стороной. Если вдруг вы заметите где-то опасно свисающие с крыши сосульки, то необходимо сразу сообщить об этом по номеру «112».

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Ростовчанам, да и всему миру, остается лишь надеяться, что она пророческая.

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