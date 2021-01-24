Уничтожить всю незаконную рекламу на городских улицах попросил ростовчанин

Избавить город от незаконной рекламы попросил ростовчанин Фото: Олег УКЛАДОВ

Уставший от оклеенных незаконной рекламой зданий житель донской столицы потребовал у властей избавиться от нее.

Свою инициативу он опубликовал на популярном портале "Активный ростовчанин". Местный житель убедительно просит сорвать со стен весь подобный "визуальный шум". Автор обращения считает, что необходимо в кратчайшие сроки разработать паспорта наружной отделки фасадов зданий и сделать сайт, на котором можно будет узнать о допущенных нарушениях.

- Нужно подготовить изменения в нормативные документы, чтобы можно было демонтировать рекламу, которая не отвечает правилам благоустройства, - говорится в тексте обращения.

Молодой человек считает, что в этом случае не удастся избежать проведения разъяснительных работ с горожанами. В настоящее время инициативу поддержали 14 человек, а трое местных жителя высказались против.

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