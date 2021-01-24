В Новочеркасске в небольшом пожаре погиб пожилой мужчина

В пожаре в жилом доме погиб мужчина. Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростовской области по неизвестной пока причине загорелся жилой дом.

Инцидент произошел в субботу, 23 января, около трех часов ночи в городе Новочеркасске. Пожар возник в здании на улице Комитетской. Соседи почувствовали запах гари и вызвали к месту происшествия пожарных.

Огнем было охвачено всего 0,5 квадратного метра и возгорание удалось устранить до приезда огнеборцев. Но даже при таком небольшом пожаре погиб 65-летний местный житель. Причина возникновения огня в доме по-прежнему остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам и оценить размер нанесенного ущерба.

- Для ликвидации пожара привлекались от МЧС четыре человека личного состава и одна единица техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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